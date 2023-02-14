В «Эксперт РА» заявили, что рост экономики России откладывается на конец 2023 года

Восстановительный рост экономики России может отложиться на конец 2023 года. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на полученное исследование аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Восстановительный рост откладывается на конец 2023 года. В настоящее время российская экономика продолжает адаптироваться к шокам и одновременно подстраивается под замедление мировой экономики и турбулентность на мировых рынках», — отметили аналитики.

По их мнению, структурная трансформация российской экономики продолжится в 2023 году.

Они добавили, что впервые экономика России в 2023 году будет жить в условиях устойчивого санкционного режима. По базовому сценарию ВВП страны к маю сократится на 1,5%. После чего может произойти рост до 6,5%.

11 февраля управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин заявил, что обновленный прогноз Центробанка (ЦБ) по поводу возможного роста объема валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года может не реализоваться на практике. Основные ресурсные отрасли будут находиться в состоянии рецессии, а увеличение производства в строительном и военно-промышленных секторах не сможет выправить кризисную ситуацию в экономике.