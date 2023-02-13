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В Сирии выразили надежду на помощь РФ в восстановлении жилых районов после землетрясения

Начальник Сил гражданской обороны Сирии генерал-майор Сафван Бахлюль заявил, что его страна очень надеется на поддержку РФ в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, в том числе в восстановлении разрушенного жилого фонда. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

Бахлюль отметил, что серьезные повреждения получали тысячи домов, которые могут рухнуть в любой момент.

«Мы очень надеемся на Россию в восстановлении того, что было разрушено землетрясением. Надеемся, что в Сирию приедут инженерные компании, которые поспособствуют реконструкции, чтобы люди могли вернуться в свои дома», — сказал он.

По словам генерал-майора, сроки восстановления Сирии после стихийного бедствия будут зависеть от того, какая поддержка будет оказана.

«Если мы получим достаточные финансовые ресурсы, мы сможем вернуть ситуацию до того уровня, который был», — считает Бахлюль.

Начальник Сил гражданской обороны напомнил, что Сирия также восстанавливается от вооруженного конфликта.

«В Сирии у нас и так есть большие пострадавшие районы. И это землетрясение стало соломинкой, которая сломала спину верблюду, многие здания в стране и так пострадали от того, что произошло во время войны», — добавил генерал-майор.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ всемерно помогает Сирии после мощного землетрясения. По его словам, российская сторона прикладывает огромные усилия для оказания помощи пострадавшим в результате этого разрушительного землетрясения.

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