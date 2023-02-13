РИА Новости: в Госдуме обсуждают введение обезличенных пачек сигарет

Депутаты Госдумы обсуждают новые меры по регулированию продажи табака в России, в том числе введение обезличенных пачек сигарет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Госдуме.

В настоящее время депутаты обсуждают запрет вейпов, речь идет о введении правильной формулировки для электронных систем. «Там есть ЭСДН, их там миллионы всяких аббревиатур. Задача все это законодательно облегчить с точки зрения аббревиатур, которые должны быть введены», — сказал источник агентства.

По его словам, после решения этого вопроса вторым этапом «совершенствования антитабачного законодательства» России могут стать законодательные инициативы по табаку.

Как рассказал агентству один из участников дискуссии, депутат Госдумы Султан Хамзаев, депутаты уже не первый месяц обсуждают введение обезличенных пачек сигарет единого стандарта, как в некоторых странах мира, а именного зеленого цвета.

Такая единая упаковка сигарет не должна будет содержать корпоративные логотипы и цвета, товарные знаки, сигареты будут иметь шаблонный цвет, содержать название бренда «в обязательном размере и шрифте», а также информацию о вреде табака, пояснил депутат.

По его мнению, эти меры позволят ограничить рекламу и стимулирование продажи табака, снизить привлекательность сигарет и усилить негативное восприятие к курению.

Некоторые парламентарии считают, что при введении ограничений в отношении сигарет запрет вейпов не будет выглядеть как лоббирование интересов отдельных табачных компаний, добавил он.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта 2023 года подорожают различные виды сигарет и табака, а также жидкости для вейпов.