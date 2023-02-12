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ДТЭК не будет отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях

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Gleb Garanich/Reuters

В украинском энергохолдинге ДТЭК заявили, что отключения света в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины 12 февраля не планируются. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«Укрэнерго» на 12 февраля не предоставляло ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях», — сказано в сообщении.

При этом, компания добавляет, что в случае перегрузки сетей могут быть ограничения согласно стабилизационным графикам.

Ранее глава Черновицкой области Украины Руслан Запаранюк оповестил о введении экстренных отключений света в регионе. Он указал, что это связано с повреждениями критической инфраструктуры и добавил, что в Черновцах и всех общинах области не будет функционировать уличное освещение.

До этого Reuters со ссылкой на украинского энергооператора «Укрэнерго» сообщало, что 10 февраля утром в результате серии ракетных ударов Вооруженных сил РФ по всей Украине пострадали несколько высоковольтных объектов.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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