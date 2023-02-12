Минтруд предложил выплачивать задолженность по зарплате за счет средств федерального бюджета

Минтруд доработал законопроект, где прописана возможность погашения долгов перед работниками обанкротившихся предприятий за счет средств федерального бюджета. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на полученный документ.

Задолженность по зарплате за три месяца до признания предприятия или компании банкротом может быть погашена за счет средств федерального бюджета. При этом сумма выплаты не может превышать трех среднемесячных заработных плат по региону, в котором находится работодатель-должник, отметили в документе.

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, задолженность предприятий перед банкротством в среднем может достигать 30%. Такие суммы предприятию вернуть крайне сложно, так как длительный характер процедуры банкротства обесценивает средства из-за инфляции. Поэтому по новой схеме работники могут получить свои выплаты, не дожидаясь окончания процедуры. Благодаря этому покупательная способность зарплаты сохраняется.

В публикации отметили, что по итогам 2021 года работодатели задолжали своим работникам 2,109 млрд рублей. При этом было выплачено лишь 560,5 млн рублей.

11 августа ведущий юрист Европейской Юридической Службы Олег Черкасов заявил, что в случае ошибочного перечисления «лишней» заработной платы работнику не требуется в обязательном порядке возвращать деньги. По словам российского юриста, при подобной ошибке работодатель может попросить сотрудника вернуть деньги в добровольном порядке, однако в рамках закона можно не всегда соглашаться на инициативу руководства.