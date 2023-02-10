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Белый дом заявил, что Россия решила сократить добычу нефти из-за введения потолка цен

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Dmitry Lovetsky/AP

Решение России сократить добычу нефти стало ответом на введение Евросоюзом и странами «Большой семерки» (G7) потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

Кирби утверждает, что Москва «хочет использовать энергоносители в качестве оружия» и решение сократить добычу является «реакцией на установление потолка на стоимость» нефти.

По его словам, данный шаг, если подтвердится, что это правда, «не станет большой неожиданностью».

Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон продолжит говорить о балансе спроса и предложения на нефтяном рынке с союзниками и партнерами, в том числе странами ОПЕК.

10 февраля вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в марте снизит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Он отметил, что Москва не будет продавать сырье странам, поддерживавшим введение потолка цен.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на сообщение двух делегатов организации, страны-участницы ОПЕК+ не планируют сокращать или наращивать добычу нефти из-за сокращения добычи сырья со стороны РФ.

В ОПЕК+ входят Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан, Южный Судан и Россия.

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