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Новак заявил о планах сократить добычу нефти

Новак: Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в марте добровольно снизит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов «ценового потолка», — сказал вице-премьер.

По его словам, это поспособствует восстановлению рыночных отношений.

После анонса сокращения добычи мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили рост до 2%, о чем свидетельствуют данные торгов.

1 февраля глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол допустил, что в 2023 году Россия сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. Согласно его прогнозу, это произойдет из-за усиления западных санкций в отношении энергетического сектора страны. Бирол отметил, что сокращение этого показателя в России может вызвать волатильность на глобальном энергетическом рынке.

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