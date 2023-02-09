Bloomberg: в ЕС признались, что не знают о местонахождении 86% «замороженных» активов ЦБ РФ

Юридическая служба ЕС фактически подтвердила, что не знает, где находятся 86% «замороженных» активов Центрального банка РФ на сумму $258 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад для лидеров сообщества к саммиту с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Основываясь на информации, которую Банк России предоставил в отчете 2022 года об управлении валютными и золотыми активами, чиновники ЕС посчитали, что «может быть найдено около $258 миллиардов». Из этой суммы установлено местонахождение только $36,4 млрд, говорится в статье.

Для того чтобы передать активы Украине, их нужно сначала найти, в связи с этим юристы ЕС рекомендовали обязать европейские банки незамедлительно передать Еврокомиссии все данные о замороженных средствах России, пишет Bloomberg.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель назвал «законным и справедливым» использование «замороженных» в ЕС российских активов для передачи Украине.

Также в парламенте Великобритании представили законопроект по конфискации замороженных активов РФ и передаче их Украине в качестве финансовой помощи.