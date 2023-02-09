Болгария пообещала наложить вето на возможные санкции ЕС против ядерного сектора России

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что его страна собирается наложить вето в случае принятия Европейским союзом санкций в отношении российской ядерной энергетики. Об этом сообщила болгарская радиостанция BNR.

Радев отметил, что Болгария не сможет одобрить возможные санкции Евросоюза против России в области ядерной энергетики.

Они напрямую коснутся нашей энергетики, поэтому, если дело дойдет до этого, то Болгария наложит вето», — сказал он.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ближайшие дни будет представлен десятый пакет санкций в отношении Российской Федерации.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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