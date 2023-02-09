В январе более 3,7 тыс. обманутых дольщиков получили квартиры или деньги за недострой

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в январе 2023 года в России были восстановлены права более 3,7 тыс. обманутых дольщиков. Они получили либо квартиры, либо денежную компенсацию, передает агентство «Интерфакс».

«В январе в эксплуатацию ввели 11 домов, были восстановлены права 1,4 тыс. человек. Также Фонд развития территорий выплатил 132 дольщикам около 460 млн рублей денежных компенсаций. Регионы своими усилиями восстановили права 2,2 тыс. обманутых долщиков», — рассказал вице-премьер.

Хуснуллин уточнил, что права обманутых дольщиков были восстановлены с помощью Фонда развития территорий, а также усилиями регионов.

В Минстрое ранее поясняли «Газете.Ru», что на данный момент Фонд помогает обманутым дольщикам двумя способами: посредством завершения строительства «проблемных» домов с последующей передачей гражданам квартир и выплаты возмещения. Кроме того, в регионах есть собственные механизмы для помощи обманутым дольщикам.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на статистику Минстроя, с января по май 2022 года 14,9 тыс. обманутых застройщиками дольщиков получили квартиры или деньги за покупку жилья в домах, признанных проблемными. В целом за все время работы фонда уже были приняты решения по защите 106,9 тыс. обманутых дольщиков.

В Минстрое отметили, что постепенное применение эскроу-счетов (деньги дольщиков лежат в банках, пока застройщик не передаст им квартиры) станет ключевым инструментом решения проблемы обманутых дольщиков.