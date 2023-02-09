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МИД Норвегии отреагировал на обвинения в подрыве «Северных потоков»

РИА Новости: МИД Норвегии назвал чушью данные о причастности к подрыву «Северных потоков»

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

В МИД Норвегии назвали «чушью» утверждения о причастности страны к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом в ведомстве сообщили РИА Новости.

«Эти обвинения – чушь», — заявил представитель министерства.

Ранее заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация не может проверить расследование американского журналиста Сеймура Херша об ответственности США за подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Американский журналист Сеймур Херш опубликовал результаты собственного расследования, посвященного диверсии на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», в котором он, в частности, обвинил США в использовании водолазов-подводников для подрыва. По утверждению журналиста, операция готовилась в течение девяти месяцев.

Позднее официальный представитель Пентагона подполковник Гаррон Гэрн заявлял, что США не имеют отношения к подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

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