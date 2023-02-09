«Страна.ua»: на Украине произошел очередной рост цен на продукты

На Украине зафиксирован очередной виток цен на продукты, в частности на молочные продукты, овощи, вермишель. Об этом пишет украинский портал «Страна.ua».

«Цены на яйца достигли потолка. До 100 гривен за десяток они так и не дошли – никто попросту не купит такой дорогой продукт. Львиную долю в почти 30% инфляции, которую прогнозируют на 2023 год, обеспечат именно продукты питания. Причины разные – от подорожания сырья до хранения и логистики. Свою лепту вносит и генераторная наценка: из-за перебоев со светом на генераторах сейчас работают и производители, и ретейл», — отметил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В публикации отметили, что больше всего выросли цены на овощи (+68,5%). Рыба выросла в цене на 30,3%, фрукты — на 27,7%, а хлеб подорожал на 20,7%. При этом эксперты рынка посчитали, что это не предел и цены продолжат расти дальше. При этом многие производители закладывают в цены работающие генераторы, так как на фоне перебоев с электричеством многим пришлось их установить. Причем фактор генераторов спровоцировал резкий рост цен на муку.

По словам Пендзина, несмотря на то, что платежеспособность украинцев упала почти на четверть, продукты все равно необходимо покупать. На фоне постоянно дорожающей энергии продукты в 2023 году могут вырасти в цене еще на треть, в частности на те позиции, без которых среднестатистическая семья не сможет обойтись.

18 декабря украинское издание «Обозреватель» писало, что стоимость продуктов для новогоднего стола на Украине выросла почти на 40% в сравнении с 2021 годом. СМИ посчитало, что в этом году стоимость бюджетного новогоднего стола обойдется украинцам в 2,9 тыс. гривен (почти $80 или 5102,25 рубля). По сравнению с прошлым годом, цена его выросла на 38,2%. За стол подороже на Украине придется заплатить 3,5 тыс. гривен (почти $100 или около 6157 рублей).