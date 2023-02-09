Исследование: около 40% россиян пользовались юридическими услугами в 2022 году

Аналитики Rambler&Co и юридический онлайн-сервис СберПраво провели совместное исследование и узнали у россиян, удовлетворены ли они качеством юридических услуг, которые получали в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Исследование показало, что 48% россиян в целом довольны работой юристов. При этом 20% они помогли разрешить ту или иную жизненную ситуацию. Однако 5% граждан отметили неудовлетворенность последним опытом, так как им пришлось искать другого специалиста, а остальные участники опроса настолько разочарованы, что больше не намерены обращаться к юристам.

Согласно опросу, в 2022 году больше половины респондентов (59%) не нуждались в помощи юристов. Также уточняется, что 27% опрошенных россиян сталкивались с ситуациями, когда им требовалось вмешательство квалифицированного специалиста. Кроме того, 14% решали правовые вопросы самостоятельно, так как имеют профильное образование.

Аналитики медиахолдинга сообщили, что 48% участников исследования обращались к юристам, чтобы получить консультацию. За помощью в судебном урегулировании обращались 19% россиян, столько же — чтобы подготовить, собрать и подать документы. Кроме того, 11% опрошенных очень жалеют, что не прибегли вовремя к юридической практике, чтобы решить тот или иной вопрос.

Анализ обращений за юридическими услугами 2022 года, согласно данным сервиса СберПраво, также говорит о том, что все большее количество граждан старается решить правовые вопросы в досудебном порядке. Специалисты СберПраво в общем числе обращений за юридическими услугами наблюдают смещение баланса в сторону подписок, в которых нет опции судебного представительства, но есть консультации, подготовка и разъяснение различных документов, обзор изменений законодательства, составление налоговой декларации и другие услуги. Во втором полугодии 2022 года количество обращений по подпискам СберПраво возросло на 75%.

Чаще всего клиенты сервиса обращаются за решением проблем по нескольким направлениям: недвижимость и другое имущество, защита прав потребителей, финансы, трудовые споры. Исследование Rambler&Co и СберПраво приводит похожую статистику: гражданам в 2022 году требовалась помощь в имущественных вопросах (13%), при защите прав потребителей (10%), в финансовой сфере (8%), вопросах труда и занятости (6%), а также в семейных (4%) и налоговых (3%).

В опросе приняли участие около 200 000 респондентов (мужчин — 62%, женщин — 38%) в возрасте от 18 до 65+ лет.