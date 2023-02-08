Санкции США работают в первую очередь против экономических партнеров страны, заявляется в статье издания Focus.

«США обнаружили, что санкции не воздействуют на противников, но зато эффективно работают против лагеря их собственных друзей и экономических партнеров», — говорится в публикации.

Немцы, французы и другие страны НАТО из-за американских санкций разрывают выгодные взаимоотношения с Ираном, Россией, Китаем и Кубой и покупают некоторые товары у Соединенных Штатов против своего желания, считает автор статьи. Так, например, им приходится закупать дорогой американский СПГ вместо дешевого российского газа, поставляемого по трубе.

Такое положение дел существенно осложняет ведение бизнеса, резюмирует автор.

Ранее издание Focus сообщило, что Запад не смог своими санкциями, введенными из-за спецоперации, оставить Россию без нефтегазовых доходов и обвалить курс рубля. Сейчас российская экономика даже вышла в рост и есть пять фактов, которые свидетельствуют, что антироссийские санкции Запада буквально потерпели провал, следует из статьи.