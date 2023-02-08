Профсоюзы призвали власти России изменить «несправедливый» порядок выплаты пособий для безработных

В настоящее время порядок выплаты денежных пособий для безработных граждан нарушает принципы социальной справедливости. Для россиян с высоким стажем работы необходимо увеличивать размер соответствующих выплат в случае потери места труда, сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нины Кузьминой.

Обращение профсоюза было адресовано в секретариат Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). В документе представители организации указали на необоснованность того, что пособие по безработице на внутреннем рынке, согласно законопроекту «О занятости населения в Российской Федерации», не зависит от стажа и выплачивается не более шести месяцев, уточняется в статье.

«Для стимулирования занятости в форме трудовых отношений необходимо при определении размера пособия по безработице учитывать длительность и характер предшествующей занятости <....> Восстановить «социальную справедливость» позволит введение нормы, увеличивающей размер пособия по безработице для граждан с официальным стажем свыше восьми лет. Для таких россиян МРОТ должен стать минимальной планкой для пособия», — заключается в материале.

3 ноября издание РБК со ссылкой на несколько источников сообщило, что Министерство труда (Минтруд) России разработал рабочую версию законопроекта «О занятости населения», которую направил на согласование экспертам. Формирование индивидуального плана содействия занятости будет основанием для начисления пособия по безработице, а неисполнение гражданином указанных в нем мероприятий — поводом для прекращения выплат.