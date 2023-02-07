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Минэнерго США повысило прогноз по нефтедобыче в стране на 2023 год

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Sue Ogrocki/Reuters

Министерство энергетики США повысило прогноз среднестатистической добычи нефти в стране на 2023 год на 80 тыс. баррелей в сутки — до 12,49 млн баррелей. Об этом говорится в данных ежемесячного краткосрочного прогноза Управления энергетической информации минэнерго.

Согласно отчету, на 2024 год ведомство понизило прогноз нефтедобычи на 160 тыс. баррелей в сутки, до 12,65 млн баррелей в день.

В январе американское минэнерго сообщало, что в 2023 году баррель североморской нефти Brent будет стоить $83,1 за баррель, хотя до этого предполагалось, что стоимость сырья в текущем году будет на уровне $92,36.

Ранее агентство Reuters писало, что США могут увеличить добычу нефти и стать ее нетто-экспортером (страной, продающей больше товаров, чем покупает) в 2023 году.

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