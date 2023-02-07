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Carlsberg запланировал продать бизнес в России к середине 2023 года

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Global Look Press

Датский пивоваренный концерн Carlsberg, который владеет в России ООО «Пивоваренная компания «Балтика», собирается договориться о продажи своей части бизнеса к середине года. Об этом сообщается в отчетности компании за 2022 год.

В публикации отметили, что Carlsberg уже отбирает потенциальных покупателей, определив условия участия в торгах. Оферта же будет запушена в первом квартале.

В Carlsberg понадеялись, что у них получится выработать правильное и подходящее решение как для покупателя, так и для сотрудников компании.

17 августа Carlsberg оценила потери от ухода с российского рынка в первом полугодии в размере $630 млн. В публикации указали, что за первое полугодие, несмотря на уход с российского рынка, продажи пива выросли до 35,4 млрд крон ($4,84 млрд). При этом за аналогичный период 2021 года продажи были на уровне 28,7 млрд крон ($3,93 млрд).

До этого «Коммерсант», ссылаясь на свои источники в пивной отрасли писал, что Carlsberg Group может продать «Балтику» своему конкуренту AB InBev Efes. Тогда эксперты указали, что сделку могут согласовать, если Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установит, что у объединенной компании даже при доминирующем положении не будет рыночной власти.

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