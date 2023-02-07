Лукашенко заявил о появлении в мире новых валютных союзов в ближайшее время

В мире могут появиться новые валютные союзы в ближайшей перспективе. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщило агентство БелТА.

По словам Лукашенко, в настоящее время в мире создают новую систему взаиморасчетов, в том числе в международной торговле. «Словом, определенные изменения назрели», — сказал он.

Также белорусский лидер потребовал от правительства и кредитных организаций решить проблему прохождения платежей во внешней торговле в условиях санкций.

«Мы вроде бы продукцию можем поставить и прочее. Но это в ближайшее время мы рассмотрим, отчитается правительство и банки, как они работают по платежам. Просто надо упираться и работать», — сказал он.

Во второй половине января президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал об идее создания единой валюты объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), чтобы использовать ее при взаиморасчетах.

Накануне министр финансов России Антон Силуанов не исключил создания единой национальной валюты для расчетов в рамках БРИКС.