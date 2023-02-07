SZ: реформа рынка электроэнергии в Евросоюзе не спасет его от краха

Ситуация в энергетике Евросоюза (ЕС) далеко неидеальна, а реформа рынка электроэнергии, которую запланировала Еврокомиссия (ЕК), все равно не спасет регион от краха. Об этом пишет Seznam zpravy.

Европейские страны пытаются бороться с энергетической бедностью, коллапсами и возможными в будущем колебаниями цен с помощью социальных пособий, компенсаций и дотаций. Все это малоэффективные «заплатки», которые не смогут спасти от неминуемой рецессии.

В публикации отметили, что сейчас цену на электричество определяют самые дорогие источники, так называемые «конечные электростанции». В 2022 году в их роли часто выступали газовые электростанции, которые использовали дорогое топливо. Теперь же в ЕК предлагают изменить ситуацию и отделить рынок электроэнергии, полученной на электростанциях с низкими выбросами, от рынка электроэнергии, полученной из ископаемых видов топлива.

По мнению автора статьи, если Европа пустит вопрос по проблеме электроэнергии в регионе на самотек, цена на электричество резко вырастет. Кроме того, в Европе уже никто и не мечтает о свободном рынке, так как лето 2022 года показало, что отсутствие решений по этому вопросу приводит к отставке правительств. Поэтому конечная цель реформы ЕК заключается в создании системы, работающей на регулировании, государственном планировании и механизмах поддержки.

В конце января агентство Bloomberg со ссылкой на данные Евростата сообщило, что экономика стран еврозоны может избежать рецессии в текущем году после «неожиданного» роста в конце декабря 2022-го. Спаду производства не помешают ни двузначная инфляция, ни продолжающийся коня конфликт на Украине.