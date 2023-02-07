Тинькофф выплатил в 2022 году самый большой кэшбэк на рынке

Крупные российские банки выплатили клиентам 150 млрд рублей кэшбэка за 2022 год, сообщает газета «Ведомости». При этом во всех банках отметили, что рост размеров кэшбэков значительно увеличился по сравнению с 2021 годом.

Как сообщает издание, больше всего клиентам вернул Тинькофф. «За год организация списала 65 млрд бонусов в виде рублей — это на 70 процентов больше, чем в 2021 году», — отмечают «Ведомости».

На втором месте по выплатам кэшбэка — Сбер (60 млрд рублей), за которым следует ВТБ — 20 млрд бонусов.

Представители Тинькофф рассказали, что программы лояльности все чаще используют в качестве альтернативы скидкам.

Также отмечается, что объем кэшбэка вырос, несмотря на вынужденное изменение банками программы лояльности весной 2022 года на фоне решения ЦБ. Тогда регулятор ограничил эквайринговую комиссию банков на социально значимые товары и услуги планкой в 1%. После отмены ограничений банки вернули прошлые условия по начислению кэшбэка.

Самыми популярными для списывания кэшбэка стали категории, связанные со строительством и развлечениями. При этом в конце года клиенты увеличили транзакционную активность по повседневным покупкам в продуктовых магазинах и аптеках.