Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В NF Group подсчитали, что спрос на аренду элитной недвижимости в Москве упал на 40%

close
100%
Depositphotos

Спрос на аренду элитных квартир стоимостью от 150 тыс. руб. со стороны жителей Москвы снизился на 40% в 2022 году. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы консалтинговой компании NF Group.

Наиболее низкое число сделок по аренде элитных квартир зарегистрировали в сентябре-октябре.

«В 2022 году рынок недвижимости характеризовался высокой турбулентностью, которая привела к коррекции спроса во всех сегментах. Реакция сегмента высокобюджетных квартир и апартаментов в аренду на ситуацию была аналогичной», — отметили в компании.

Региональный директор департамента городской недвижимости NF Group Андрей Соловьев спрогнозировал дальнейшее падение спроса в краткосрочной перспективе. По словам представителя организации, январь-февраль являются менее активными месяцами из-за сезонов отпусков и каникул.

Во второй половине прошлого месяца газета «Известия», ссылаясь на данные аналитиков компании Apple Real Estate, написала, что в января 2023 года скидки на аренду элитного жилья в Москве достигли 1 млн руб.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть