В NF Group подсчитали, что спрос на аренду элитной недвижимости в Москве упал на 40%

Спрос на аренду элитных квартир стоимостью от 150 тыс. руб. со стороны жителей Москвы снизился на 40% в 2022 году. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы консалтинговой компании NF Group.

Наиболее низкое число сделок по аренде элитных квартир зарегистрировали в сентябре-октябре.

«В 2022 году рынок недвижимости характеризовался высокой турбулентностью, которая привела к коррекции спроса во всех сегментах. Реакция сегмента высокобюджетных квартир и апартаментов в аренду на ситуацию была аналогичной», — отметили в компании.

Региональный директор департамента городской недвижимости NF Group Андрей Соловьев спрогнозировал дальнейшее падение спроса в краткосрочной перспективе. По словам представителя организации, январь-февраль являются менее активными месяцами из-за сезонов отпусков и каникул.

Во второй половине прошлого месяца газета «Известия», ссылаясь на данные аналитиков компании Apple Real Estate, написала, что в января 2023 года скидки на аренду элитного жилья в Москве достигли 1 млн руб.