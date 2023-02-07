«Яков и партнеры»: Россия подтвердила свой статус главной зерновой державы мира

Россия в прошлом году подтвердила свой статус главной зерновой державы мира: производство зерна в стране в прошлом году превысило показатели 2021 года почти на треть – на 26,8% и достигло 153,8 млн тонн. Об этом говорится в отчете компании «Яков и партнеры» (основана партнерами из агентств большой тройки: McKinsey & Company, BCG и Bain & Company), который поступил в редакцию «Газеты.Ru». Отчет подготовлен на основе опроса руководителей и специалистов российских агропромышленных компаний.

«По данным Росстата, производство зерна в России за прошлый год в чистом весе составило 153,8 млн тонн. Это на 26,8% выше урожая 2021 года и является абсолютным рекордом», — говорится в отчете.

Из отчета следует, что многие сельхозпроизводители в России перевыполнили свои планы на десятки процентов в 2022 году.

«Для многих аграриев сезон 2021–2022 годов стал рекордным. Так, в Приволжском и Южном федеральных округах о перевыполнении своих планов по зерну заявили 54 и 60% аграриев соответственно», — рассказал эксперт «Яков и партнеры» и один из соавторов отчета Алексей Порошкин.

Исследование «Яков и партнеры», на основании которого был подготовлен отчет, было проведено в конце декабря 2022 года на основе опроса аграриев. В нем приняли участие аграрии из 96 российских компаний с земельным банком от 20 тыс. до 120 тыс. га. В периметре опроса — 3,3 млн га в 20 областях страны в четырех федеральных округах.

6 февраля первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что объем продаж за границу зерна из России в первом полугодии нынешнего сельскохозяйственного года (1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) может составить 30–35 млн тонн. «Вывезли 29 млн тонн (в первой половине 2022–2023 сельхозгода, или во втором полугодии 2022 года), в этом году во втором полугодии надеемся вывезти порядка 30–35 млн тонн», — сказала Лут.

Во второй половине сентября Лут сообщала, что объем экспорта российского зерна в 2022 и 2023 годах может составить 50–60 млн тонн. Результат, по ее словам, зависит от уровня урожая.