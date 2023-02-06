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Минфин назвал размер ФНБ на 1 февраля

Минфин: размер ФНБ на 1 февраля составил 10,8 трлн рублей

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Pixabay

Размер средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 февраля 2023 года составил 10,8 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

«По состоянию на 1 февраля 2023 года объем ФНБ составил 10,8 трлн рублей или 7,2% ВВП, прогнозируемого на 2023 год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что размер фонда эквивалентен $155,2 млрд.

Объем ликвидных активов ФНБ (средства на банковских счетах в Банке России) составил 6,3 трлн рублей.

6 февраля министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что на данный момент ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) оценивается в сумму около 6 трлн рублей.

Фонд национального благосостояния представляет собой часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету и управлению в целях обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений россиян, а также обеспечения покрытия дефицита бюджета страны и пенсионного фонда.

Ранее Минфин предложил снизить порог инвестирования ФНБ на уровень 7% ВВП.

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