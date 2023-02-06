Глава Минфина США предрекла стране экономическую катастрофу без повышения потолка госдолга

Соединенные Штаты Америки столкнутся с экономической и финансовой катастрофой, если не повысить потолок государственного долга. Такую позицию выразила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC.

«Каждый ответственный конгрессмен должен согласиться с повышением потолка госдолга. Тут не о чем вести переговоры», — сказала министр.

Также, по словам Йеллен, в соответствии с последними данными о ситуации на рынке труда, национальная экономика сможет избежать рецессии в 2023 году. «Если у вас появилось более 500 тыс. новых рабочих мест, а уровень безработицы самый низкий за последние 50 лет, то рецессии у вас нет», — отметила глава Минфина.

Во второй половине января издание The Wall Street Journal написало, что по итогам декабря 2022 года уровень безработицы в США оказался на самой низкой за последние полвека отметке — всего 3,5%. При этом в отдельных штатах данный показатель был еще ниже.

На прошлой неделе спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти назвал государственный долг наиболее значимой угрозой для страны.