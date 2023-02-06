Товарооборот России и Грузии вырос на 50% по итогам 2022 года

Товарооборот России и Грузии вырос на 50% в 2022 году, до 2,5 млрд. Об этом ТАСС сообщили в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ.

«Также при ТПП создан российско-грузинский деловой совет, который будет координировать усилия российских предпринимателей по выходу на грузинский рынок», — отметил вице-президент ТПП Владимир Падалко.

По его словам, в отсутствии диалога с Грузией на правительственном уровне, совет будет помогать налаживать контакты с бизнесом. Это, в свою очередь, поможет укрепить контакты между партнерами в двух странах.

23 января председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия не поставляет товары в Россию в обход санкций. При этом Кобахидзе обратил внимание на статистические данные, согласно которым в прошлом году общий рост экспорта в сравнении с 2021 годом составил 33%, а экспорт в Российскую Федерацию вырос на 7%.

До этого в отчете Национальной службы статистики Грузии сообщалось, что Россия нарастила товарооборот с Грузией с января по сентябрь 2022 года в полтора раза или на 50%, до $1,7 млрд. Отмечается, что Россия является крупнейшим торговым партнером Грузии после Турции. Третье место занимает Китай. За первые девять месяцев 2022 года доля России в объеме внешней торговли Грузии составила 12,6%.