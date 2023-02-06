Bloomberg: США готовятся ввести пошлину в 200% на алюминий из России

США могут уже на этой неделе ввести пошлину на алюминий из России в размере 200%. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что этот шаг обсуждался в Соединенных Штатах на протяжении многих месяцев. По данным источников агентства, решение вызвано тем, что, по мнению Вашингтона, Москва демпингует цены на алюминий на американском рынке, а это бьет по производителям из США.

Bloomberg утверждает, такие огромные пошлины фактически прекратят импорт этого металла из России в США.

Россия является вторым производителем алюминия в мире, поставляемый РФ металл занимает около 10% общего импорта алюминия в США.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе ожидают потери российской стороны в размере €300 млн в день в результате санкций по нефти. По словам Борреля, российская нефть продается на $40 дешевле, чем нефть марки Brent.