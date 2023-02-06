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На Украине сообщили об аресте 170 вагонов с российскими и белорусскими удобрениями

СБУ: на Украине арестовали 170 вагонов компаний «Уралкалий» и «Беларуськалий»

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Valentyn Ogirenko/Reuters

На Украине арестовали 170 вагонов с минеральными удобрениями компаний «Уралкалий» и «Беларуськалий». Об этом в Telegram сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

По информации ведомства, арест был наложен на оптовую партию минеральных удобрений российского и белорусского производства.

Как говорится в сообщении, общий объем изъятого имущества, которое принадлежало данным компаниям, составляет 11,8 тысяч тонн почти на 100 млн гривен ($2,7 млн).

В СБУ заявили, что минеральные удобрения найдены в 170 вагонах, которые находились в Николаеве на территории Морского специализированного порта, входящего в бизнес-структуру украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

В ведомстве указали, что железнодорожные контейнеры с этой иностранной продукцией прибыли на Украину до 24 февраля 2022 года, находились в режиме транзита. СБУ в рамках уголовного производства по статье уклонение от уплаты налогов инициировала передачу изъятого имущества в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Ранее сообщалось, что украинский суд наложил арест на 41 железнодорожный вагон, принадлежащий российским компаниям, на сумму более 25 млн гривен (порядка $683 тыс.)

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