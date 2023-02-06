Bloomberg: американская Dell уволит 6 650 сотрудников из-за падения спроса на компьютеры

Крупнейший в мире американский производитель компьютеров Dell уволит 6 650 сотрудников или 5% персонала. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на содержание письма, которое на корпоративную почту работникам отправил вице-председатель правления по продуктам и операциям Джефф Кларк.

После увольнения 6 650 сотрудников в компании продолжат работать 126,3 тыс. человек. Это минимальный уровень занятости с компании с 2017 года. При этом в январе 2020 года в Dell числились 165 тыс. человек.

По словам Кларка, мер в виде приостановки найма сотрудников и снижения объема трат на командировки уже недостаточно в условиях глобального экономического спада, который повлиял на продажи компании.

По итогам третьего квартала (июль — сентябрь) 2022 года Dell отчиталась о снижении выручки на 6%. Кроме того, по прогнозу аналитиков IDC, в четвертом квартале (октябрь — декабрь) продажи персональных компьютеров Dell снизятся на 37% относительно аналогичного периода 2021 года.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что американский разработчик и производитель электронных устройств Intel сократил зарплаты рядовым сотрудникам и руководству. Работники среднего звена потеряли 5% от заработка, гендиректор Пэт Гельсингер — 25%.