Bloomberg: «гонка субсидий» между ЕС и США может закончиться трансатлантической торговой войной

Американский закон о стимулировании экологически чистой промышленности в США, подразумевающий выделение из бюджета Штатов $500 млрд в виде финансовой поддержки местных предприятий и новые налоговые льготы для бизнеса, может втянуть Евросоюз (ЕС) в так называемую «гонку субсидий», если власти европейских стран пойдут на аналогичные протекционные меры в экономике. В результате между США и Европой может развязаться трансатлантическая торговая война, которая не пойдет на пользу ни одной из сторон, сообщает агентство Bloomberg.

На прошлой неделе власти ЕС представили свой ответ на закон США о развитии экологически чистых технологий. Данный пакет мер подразумевает выделение финансовой помощи из общеевропейских фондов для финансирования важных проектов в сфере «зеленой» энергетики, а также поддержку местных компаний за счет налоговых льгот, уточняется в статье.

«Закон о чистых технологиях, подписанный президентом США Джо Байденом, втянул Европейский союз в борьбу за субсидии, которая может спровоцировать трансатлантическую торговую войну <....> Новые расходы Байдена на 500 млрд долларов и налоговые льготы для стимулирования отечественной экологически чистой промышленности в течение следующего десятилетия могут оказаться последней каплей», — говорится в материале.

По словам бывшего министра иностранных дел Испании Аранчи Гонсалеса Лайи, новая конфронтация ЕС и США в области развития «зеленой» энергетики и стимулирования экологически чистого производства будет противоречить нормам международной торговли. Примером подобных нарушений может послужить закон о снижении инфляции в Штатах.

«Большая проблема, с которой мы сталкиваемся на данный момент, заключается в том, что некоторые инструменты, которые страны используют для борьбы с изменением климата, противоречат нормам международной торговли. Я обеспокоен тем, что мы вступаем в период, когда новая форма взаимозависимости, которой является изменение климата, будет решаться с помощью чисто националистических подходов», — заключила Лайя.

31 января германский журнал Der Spiegel со ссылкой на соответствующий документ сообщил, что министры финансов Эстонии, Финляндии, Австрии, Ирландии, Чехии, Дании и Словакии направили совместное письмо вице-президенту Еврокомиссии (ЕК) Валдису Домбровскису. В обращении они призвали его воздержаться от вступления в «гонку субсидий» с США.