ФРС США повысила ставку на 25 б.п., до 4,50–4,75%

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,50–4,75%. Об этом сообщается на сайте американского регулятора.

Отмечается, что цель повышения ставки в достижении максимальной занятости населения и инфляции на уровне 2%.

За решение о повышении ставки проголосовали все члены комитета.

В 2022 году ФРС семь раз поднимала ставку. В декабре она была увеличена на 50 б. п. — до 4,25–4,5% годовых — самого высокого уровня с 2007 года.

При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что Федеральная резервная система США вероятно пойдет на дальнейшее повышение ставок для сдерживания инфляции.

Ранее сообщалось, что по итогам декабря 2022 года уровень безработицы в США оказался на самой низкой за последние полвека отметке — всего 3,5%.