Хуснуллин: 9,4 млрд рублей нужно на переселение жителей Белгородской области из-за обстрелов

На переселение жителей Белгородской области из-за обстрелов украинской армии потребуется 9,4 млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций.

Хуснуллин рассказал, что для переезжающих подготовлены места, обеспеченные необходимой инженерной, транспортной инфраструктурой.

Соответствующий проект документа уже готов и в случае его одобрения главой государства может быть принят «уже завтра», уточнил вице-премьер.

Путин напомнил, что в конце прошлого года на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил запустить жилищную ипотеку по льготной ставке (2%) для новых регионов юго-запада России – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Он также сообщил, что в районах, где боевые действия завершились, уже вводят в строй социальные объекты: детские сады, школы, больницы, поликлиники, ремонтируют коммунальную инфраструктуру, дороги и сети связи.