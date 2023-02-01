Криптоэксперт Каминский предупредил об опасности вложения денег в акции

В нынешней экономической ситуации надежнее хранить деньги в банке, а не вкладывать в акции, особенно не имея определенных знаний, заявил в интервью Pravda.Ru криптоэксперт Евгений Каминский. В качестве альтернативы вкладу, специалист предложил обратить внимание на паевые инвестиционные фонды и облигации, где проценты выше банковских, однако меньше гарантий.

«Для большинства людей надежнее пойти в банк, положить деньги и гарантированно забрать проценты, все остальное — рискованный шаг, требующий специфических знаний. Я рекомендую потратить средства на финансового консультанта, который поможет распланировать хороший доход с дивидендов в долгосрочной перспективе. Но это не про вытаскивание прибыли ежемесячно», — уточнил специалист.

Он добавил, что для выбора консультанта можно посмотреть бесплатные вебинары, которые большинство из них регулярно выкладывают в Сеть.

Ранее Сбер объявил об улучшении условий потребительского кредитования. С 1 февраля в первый месяц ставка по займу на любые цели или по программе рефинансирования кредитов других банков составит 4% годовых вместо 4,5%, а со второго месяца — от 12,5%.