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Россияне в 2022 году потратили на услуги каршеринга на 30% больше, чем годом ранее

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Россияне потратили на краткосрочный прокат автомобилей – каршеринг – более 26 млрд рублей в 2022 году. По сравнению с годом ранее показатель вырос на 30%. Об этом говорится в исследовании инвестиционной транспортной компании «ГТК-Холдинг» (есть у «Газеты.Ru»).

«За прошлый год россияне потратили на каршеринг на 30% больше средств, чем в 2021 году. Среди тех, кто регулярно пользуется услугами каршеринга, назвали сумму расходов на прокат авто в месяц. У 70% таких респондентов такие траты составляют 3-5 тыс. рублей. 20% опрошенных отдают на это менее 3 тыс. рублей, еще 10% — более 5 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе компании.

Представители «ГТК-Холдинг» уточнили, что количество активных пользователей услугами каршеринга (тех, кто в среднем совершает более 15 поездок в месяц) в целом по России составляет уже 1,6–1,8 млн человек.

В компании отметили неравномерный спрос на каршеринг в целом по России.

«Так, например, на Москву и Московскую область приходится 60% поездок. На Санкт-Петербург — 10%. Далее идут Краснодарский край (6% поездок), Свердловская область (5%) и Республика Татарстан (5%)», — уточнили в пресс-службе.

Согласно исследованию, у каждого четвертого пользователя каршеринга есть личный автомобиль, но отказаться от своей машины полностью в пользу проката авто готовы лишь 30% респондентов.

«Как правило, они используют каршеринг для коротких поездок, для поездок на ж/д вокзал или аэропорт или в места, где платная парковка», — объяснили в пресс-службе.

«ГТК-Холдинг» подготовил исследование в январе 2023 года на основе консолидированных аналитических данных с использованием своей системы мониторинга и опроса пользователей.

«ГТК-Холдинг» объединяет компании по лизингу, таксопарки и каршеринговые компании.

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