За год число российских компаний под санкциями выросло почти вдвое, до 10 тысяч

Количество российских компаний под санкциями западных стран к февралю этого года достигло 2,9 тыс. До начала спецоперации России на Украине их было почти вдвое меньше — 1,6 тыс. С учетом аффилированных организаций число находящихся под санкциями российских компаний сейчас составляет уже 10 тыс. Об этом пишет газета «Комерсант» со ссылкой на данные аналитиков сервиса оценки комплаенс-рисков для банков и финансовых организаций «Контур.Призма».

«Из-за действия так называемого «правила 50%» (когда санкции распространяются на организации, более чем наполовину аффилированные с компанией, попавшей под прямые ограничения) число подсанкционных компаний в России достигло 9,8 тыс.», — отметили аналитики.

Больше всего головных компаний под санкциями зарегистрированы в Москве и Московской области – таковых более 30% (1,1 тыс.). В Санкт-Петербурге 271 подсанкционная компания, в Крыму –150. В других российских регионов таковых в среднем не более 100.

Аналитики подчеркнули, что больше всего от санкций пострадали компании из сферы научных исследований и разработок. Таковых оказалось 230. Также ограничения сильно повлияли на компании оптовой торговли, финансовые и образовательные организации. Таковых оказалось 201, 152 и 150 юрлиц соответственно.

В основном санкции против российского бизнеса введены со стороны Украины, Евросоюза и США, Японии и Швейцарии.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на доклад Центробанка, основные товары российского экспорта будут продаваться с дисконтом, а санкции, проблемы с платежами и логистикой приведут к тому, что объемы внешней торговли будут ниже исторически нормальных уровней. Регулятор указал и на «общую неопределенность», которая приведет к заметному уменьшению частных инвестиций. Кризис 2022 года в ЦБ считают одним из самых существенных вызовов, стоящих перед российской экономикой с 1990-х годов.