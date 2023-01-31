«Транснефть»: транзит нефти из Казахстана в ФРГ по «Дружбе» начнется в феврале

Советник президента компании «Транснефть» Игорь Демин заявил, что транзит нефти через Россию из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба» планируется начать в феврале вместо января. Его слова передает РИА Новости.

Как сообщил Демин, в первой половине дня 31 января график прокачки на Польшу 500 тысяч тонн нефти был фактически исполнен, и теперь можно приступить к дополнительному транзиту сырья в Германию. Однако, по его словам, «в силу некоторой инерционности» партнерам «Транснефти» нужно время для начала работы.

«Эти 20 тысяч тонн нефти теперь запланированы в график февраля и уже не в дополнение, а наравне с объемами, предусмотренными для поставок в Польшу по северной ветке «Дружбы», уточнил Демин.

В «Транснефти» также отметили, что для транзита обозначенного объема нефти уже все готово: подготовлены маршрутные поручения, а также выполнены необходимые транзитные платежи.

В конце декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия собирается поддержать транзит нефти из Казахстана по нефтепроводной системе «Дружба» в Германию.

Позднее российское Министерство энергетики разрешило транзит 300 тыс. тонн казахской нефти в ФРГ в первом квартале 2023 года.