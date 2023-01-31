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В ЦБ РФ назвали риски, связанные с инфляционным давлением

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В России нарастает общее инфляционное давление, риски при этом несут потребительская активность и ослабление рубля. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центрального Банка РФ.

«В декабре 2022 года устойчивое ценовое давление оставалось пониженным, судя по таким показателям, как медианный рост цен и показатели базовой инфляции», — указал регулятор, предупреждая, что это может оказаться временным явлением, и тенденции к росту этих показателей уже формируются.

Аналитики отмечают, что об этом свидетельствует рост потребительского спроса на платные услуги, которые, в свою очередь, в последние месяцы растут в цене.

В текущем году проинфляционные риски могут переместить ситуацию на свою сторону, прогнозирует регулятор. В числе факторов, указывающих на это, перечислены активизация потребительского спроса на фоне роста сбережений и доходов, которые опережают темпы экономического роста и ослабление национальной валюты. При этом рост сбережений и осторожное поведение потребителей являются сдерживающими факторами, добавили аналитики.

«В целом такая картина предполагает вероятное постепенное усиление инфляционного давления на потребительском рынке в 2023 году по сравнению со второй половиной 2022 года», — поясняется в бюллетене.

Ранее в этот день ЦБ сообщил, что более 20% заблокированных за рубежом активов РФ принадлежит розничным инвесторам.

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