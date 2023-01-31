В Euromonitor заявили, что поставки товаров из Европы аномально выросли в соседние с РФ страны

Экспорт товаров из Европы в Россию резко упал, однако одновременно с этим поставки европейских товаров в соседние с РФ страны аномально выросли. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование руководителя отдела изучения данных Euromonitor International Вайдотаса Землис-Балевичуса.

Поставки европейских товаров в соседние с Россией страны СНГ (в Белоруссию, Армению, Казахстан, Узбекистан и Киргизию) в период с марта по ноябрь 2022 года увеличились на 48% (до €20,3 млрд), отметили в публикации.

По данным исследования, поставки товаров из Европы, которые попали под ограничения на экспорт в Россию, вырос на 95% в соседние шесть с РФ стран. Лишь только в ноябре европейские страны поставили товаров на €1,5 млрд. При этом год назад этот показатель был на уровне €500 млн.

Землис-Балевичус добавил, что поставляемые из Европы товары затем поступают на российский рынок, так что антироссийские санкции попросту не работают. При этом наблюдаются определенные «санкционные аномалии» по отдельным товарам. Например, поставки из Чехии в Казахстан смартфонов подскочили с нуля в 2021 году до €164 млн в 2022 году.

19 ноября обозреватель газеты Corriere della Sera Федерико Рампини заявил, что введенные западными странами санкции против России не смогли изолировать ее в международной торговле, что позволило нарастить товарооборот с Индией и Китаем, которые не поддержали санкции.