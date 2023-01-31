Россия увеличила поставки угля в Южную Корею на 24% по итогам 2022 года

Российские угольные компании нарастили поставки в Южную Корею на 24% по итогам 2022 года за счет скидок. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на отчет Argus Russian coal.

Россия в 2022 году нарастила экспорт энергетического угля в Южную Корею на фоне сокращения поставок из Австралии, которая является основным источником угля для этой страны. По итогам 2022 года импорт угля всех видов из Австралии сократился на 25% в сравнении с 2021 годом, тогда как Россия увеличила поставки на 24%, до 26,5 млн тонн угля.

В публикации отметили, что хотя Южная Корея находится в списке недружественных стран, увеличение экспорта произошло за счет предоставленных скидок и выгодных сроков поставки. При этом производители угля из России до сих пор предлагают поставки со скидкой, так как покупатели из Южной Кореи готовы выполнить планы по закупкам и на второй квартал 2023 года.

Аналитики посчитали, что ситуация на рынке в 2023 году постепенно становится не такой положительной, так как цены на уголь в Азии упали до минимума с апреля 2022 года. Почти аналогичная ситуация в Европе. При этом снижение цен связано с теплой погодой в Европе и падением спроса, однако о системном снижении интереса к углю пока говорить нельзя.

26 января «Коммерсантъ», ссылаясь на замгендиректора ОАО РЖД Алексея Шило, писал, что поставки угля через порты Северо-Запада в конце 2022 года начали восстанавливаться на фоне изоляции европейских рынков. По его словам, угольщики смогли проделать серьезную работу в третьем и четвертом квартале прошлого года, вследствие чего были решены проблемы с логистикой и поиском судов.