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Еврокомиссар Войцеховский: импорт пшеницы с Украины в ЕС в 2022 году вырос в 10 раз

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pexels.com

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС, что импорт пшеницы с Украины в страны Евросоюза в 2022 году вырос по сравнению с 2021 годом в 10 раз, благодаря вывозу из государства зерна. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы видим рост импорта с Украины в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Импорт пшеницы составлял только 287 тыс. тонн в 2021 году, а в 2022 году он достиг 2,85 млн», — сказал политик.

Он также отметил, что этого удалось достичь благодаря налаженным при поддержке Еврокомиссии сухопутным и речным маршрутам между Украиной и ЕС.

Ранее вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что конкуренция между Россией и Украиной по экспорту пшеницы после продления в ноябре зерновой сделки уже наблюдается, но «роковой» она не станет.

По его мнению, для дальнейшего наращивания объемов вывоза зерна из России государство должно устранить ряд существующих барьеров.

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