Таджикистан запретил экспорт лука, картофеля и моркови до сбора нового урожая

В Республике Таджикистан запретили экспорт лука, картофеля и моркови до сбора нового урожая. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение министра сельского хозяйства страны Курбона Хакимзода.

«На последнем заседании правительства было поручено временно запретить экспорт этих продуктов до стабилизации ситуации на рынке», — сообщил глава Минсельхоза.

Он объяснил меру растущими ценами на эти продукты и отметил, что на сегодняшний день в Таджикистане достаточно запасов этих овощей и при правильном использовании их хватит до сбора нового урожая. Обычно он начинается в конце марта или в первых числах апреля.

В прошлом году республика продала иностранным государствам более 190 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции, что на 17,6 тыс. тонн меньше относительно года до этого.

Во второй половине декабря президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в июне 2023 года начнет действовать запрет на экспорт бокситов из страны. Индонезия входит в первую пятерку стран мира по запасам бокситной руды, которая нужна для производства алюминия.