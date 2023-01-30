Кабмин Украины планирует поднять тарифы ЖКХ после окончания отопительного сезона

Кабмин Украины ведет разработку программы повышения тарифов на коммунальные услуги, которая будет внедрена после окончания отопительного сезона. Об этом сообщает издание «Лига. Финансы» со ссылкой на главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константина Ущаповского.

«Сейчас правительство вместе с нами, вместе с министерством энергетики ищет оптимальный путь для того, чтобы разработать программу, согласно которой после окончания отопительного сезона можно будет вернуться к вопросу повышение тарифов», — заявил он.

Ущаповский отметил, что повышение тарифов позволит увеличить зарплаты энергетикам и работникам критической инфраструктуры, а также проводить восстановительные работы после аварийных повреждений.

В августе прошлого года украинский президент Владимир Зеленский подписал мораторий на повышение коммунальных тарифов в стране на время военного положения и на шесть месяцев после его отмены.

Ранее компания «Укрэнерго» сообщила, что на Украине увеличилось потребление электроэнергии, наблюдается значительный дефицит в энергосистеме страны.