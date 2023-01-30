Объемы ввода новых логопарков в Московском регионе могут сократиться на 18% в 2023 году

На фоне падения спроса на логопарки в Москве и Подмосковье, объемы ввода такого вида недвижимости могут сократиться на 18% в 2023 году. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на прогноз NF Group.

В 2023 году объем ввода складов в Москве и Подмосковье может составить 1,6 млн кв. м, что на 18% меньше по сравнению с 2022 годом, когда было построено 1,95 млн кв. м. По словам экспертов такая ситуация связана с уменьшением спроса на логопарки, которое началось в прошлом году. Это, в свою очередь, произошло из-за снижения числа сделок по постройке объекта под конкретного заказчика.

Участники рынка сошлись во мнении, что основные пользователи складов уже имеют переизбыток помещений, поэтому чаще всего выбирают качественные и освобождающиеся объекты. Кроме того, по контрактам сделки будут подписаны в этом году, а достройка объектов завершится лишь в 2024 году. Однако застройщики не спешат возводить новые логопарки для сдачи в аренду, так как на рынке сохраняется неопределенность. Кроме того готовых к сдаче объектов достаточно много.

Аналитики посчитали, что свободных помещений на рынке в конце 2021 года было на уровне 0,9%, а уже в 2022 году по итогам июня это значение выросло до 4%. При этом для пользователей логопарков в приоритете стали более гибкие условия договора, помогающее оперативно реагировать в условиях сжатого горизонта планирования. Все это говорит о том, что арендаторы будут интересоваться готовыми объектами, отчего темпы строительства будут снижаться.

В конце ноября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты аналитиков сервиса «Авито Недвижимость» писала, что число объявлений о продаже складов на территории России в ноябре 2022 года увеличилось на 24,4% относительно аналогичного периода 2021 года. При этом количество предложений по продаже коммерческой недвижимости, наоборот, сокращается.