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В Минпромторге РФ пообещали ликвидировать дефицит покрасочных материалов для авто

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«АвтоВАЗ»

В пресс-службе Минпромторга РФ заявили, что «надеются» на стабилизацию ситуации с нехваткой лакокрасочных покрытий для автомобилей в ближайшее время, передает ТАСС.

В ведомстве, как и в «АвтоВАЗе», отметили, что сокращение количества доступных номенклатур лакокрасочных материалов не повлияет на запланированные объемы производства и не будет иметь долгосрочный характер.

В министерстве подчеркнули, что уже разрабатывают различные сценарии совместно с АО «АвтоВАЗ» и предприятиями отрасли, и пообещали скорую стабилизацию ситуации.

В понедельник, 30 января, поступили сообщения об исчезновении из продажи всех автомобилей Lada, кроме черных, белых и темно-зеленых. До СВО лакокрасочное покрытие для этих автомобилей закупалось в Германии.

Ранее дочернее предприятие «АвтоВАЗа», компания «ВИС-Авто», возобновила сборку внедорожников Lada Niva Bronto.

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