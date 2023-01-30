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Philips решил сократить штат на 6 тыс. сотрудников к 2025 году из-за убытков компании

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Eva Plevier/Reuters

Основной производитель на рынке медицинского оборудования и бытовой техники Royal Philips решил уволить 6 тыс. сотрудников на фоне экономических сложностей в компании. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

В публикации отметили, что основная причина такого решения заключается в том, что у компании стали резко расти убытки из-за отзыва большой партии нерабочих аппаратов искусственной вентиляции легких, которые нужны пациентам с нарушением дыхания.

Компания указала, что первая партия была отозвана еще в июне 2021 года, на что было выделено $867,3 млн. За 2022 год капитализация компании упала на 46%, а с июня 2021 года – на 63%.

28 ноября производитель шин Goodyear Tire & Rubber Co из США сообщил, что собирается сократить штат на 500 сотрудников на фоне экономических сложностей. В пресс-релизе отметили, что данное решение связано с «неясным краткосрочным макроэкономическим прогнозом» и ростом инфляции.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что технологический гигант IBM собирается уволить 3,9 тыс. человек из подразделений Kyndryl и Watson Health. Сокращение такого большого числа сотрудников обойдется техногиганту в $300 млн.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные опроса американской Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) сообщило, что около 20% компаний не исключили сокращения своего штата сотрудников в ближайшие месяцы.

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