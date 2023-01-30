Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России продлили субсидирование перелетов по социально значимым маршрутам Дальнего Востока

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы субсидирования перелетов по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

Программа будет действовать до конца 2025 года. В пресс-службе напомнили, что правительство субсидирует перелеты по 37 направлениям, в том числе ХабаровскЯкутск, Петропавловск-КамчатскийЮжно-Сахалинск, ВладивостокЧита, Комсомольск-на-АмуреБлаговещенск.

Премьер-министр РФ в ходе совещания с вице-премьерами 30 января отметил популярность программы у граждан. Согласно приведенным им данным, в прошлом году ей воспользовались более 350 тыс. человек.

В 2023 году на программу планируется потратить не менее 5,9 млрд рублей.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил в правительство обращение, в котором предложил ввести повышенный туристический кешбэк для россиян, которые недавно заключили брак.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть