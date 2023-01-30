В России продлили субсидирование перелетов по социально значимым маршрутам Дальнего Востока

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы субсидирования перелетов по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

Программа будет действовать до конца 2025 года. В пресс-службе напомнили, что правительство субсидирует перелеты по 37 направлениям, в том числе Хабаровск – Якутск, Петропавловск-Камчатский – Южно-Сахалинск, Владивосток – Чита, Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск.

Премьер-министр РФ в ходе совещания с вице-премьерами 30 января отметил популярность программы у граждан. Согласно приведенным им данным, в прошлом году ей воспользовались более 350 тыс. человек.

В 2023 году на программу планируется потратить не менее 5,9 млрд рублей.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил в правительство обращение, в котором предложил ввести повышенный туристический кешбэк для россиян, которые недавно заключили брак.