Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Минэнерго: запасы черноморского газа могут покрыть потребности Турции на 30 лет

close
100%
Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что разведанные запасы газа в Черном море могут покрыть потребности республики на ближайшие 30 лет. Об этом он сказал во время форума «Век Турции в энергетике», передает газета Yeni Şafak.

Донмез допустил, что с новыми разведанными месторождениями этот срок еще больше увеличится. По его словам, первая фаза добычи газа из глубин Черного моря запланирована на март 2023 года.

Также глава турецкого Минэнерго рассказал, что в республики завершили строительство завода по переработке природного газа, на завод будет поступать газ из моря. По его словам, специалисты шаг за шагом приступают к испытаниям для ввода объекта в эксплуатацию.

Донмез выразил надежду на то, что Турция сможет на четверть покрыть потребности в газе. То есть, импорт газа в страну сократится на четверть.

«Как вы знаете, наша зависимость от иностранного газа по природному газу превышает 95%. Надеюсь, что черноморский газ со временем облегчит это бремя», — сказал министр.

В начале января Донмез заявлял, что разведанные запасы газа в месторождении «Сакарья» в турецком секторе Черного моря достигают 710 млрд кубометров, чего хватит для 33-летнего спроса населения Турции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть