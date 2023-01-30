Глава Минэнерго: запасы черноморского газа могут покрыть потребности Турции на 30 лет

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что разведанные запасы газа в Черном море могут покрыть потребности республики на ближайшие 30 лет. Об этом он сказал во время форума «Век Турции в энергетике», передает газета Yeni Şafak.

Донмез допустил, что с новыми разведанными месторождениями этот срок еще больше увеличится. По его словам, первая фаза добычи газа из глубин Черного моря запланирована на март 2023 года.

Также глава турецкого Минэнерго рассказал, что в республики завершили строительство завода по переработке природного газа, на завод будет поступать газ из моря. По его словам, специалисты шаг за шагом приступают к испытаниям для ввода объекта в эксплуатацию.

Донмез выразил надежду на то, что Турция сможет на четверть покрыть потребности в газе. То есть, импорт газа в страну сократится на четверть.

«Как вы знаете, наша зависимость от иностранного газа по природному газу превышает 95%. Надеюсь, что черноморский газ со временем облегчит это бремя», — сказал министр.

В начале января Донмез заявлял, что разведанные запасы газа в месторождении «Сакарья» в турецком секторе Черного моря достигают 710 млрд кубометров, чего хватит для 33-летнего спроса населения Турции.