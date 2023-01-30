СМИ узнали о трудностях с поставками лекарств в Евросоюзе

По всему Евросоюзу наблюдается нехватка необходимых в повседневности лекарств, таких как детские обезболивающие, сиропы от кашля, препараты для нормализации артериального давления и антибиотики, сообщает американское издание Politico.

Согласно исследованию, в четверти из 29 стран Европы (с учетом Турции, Косово, Северной Македонии и Норвегии) наблюдаются проблемы с поставками 600 наименований лекарств, а еще в 20% — с поставками 200-300 наименований лекарств. При этом изучение рынка показало, что 75% стран ситуация с поставками лекарств с зимы 2022 года значительно ухудшилась. В четырех странах нехватка лекарств привела к летальным исходам.

Так, в Германии наблюдается острая нехватка 408 препаратов, в Австрии — свыше 600. В Италии отмечаются трудности с поставками более 3 тыс. лекарств.

На фоне нехватки препаратов отмечается, что сезонная волна респираторных заболеваний пришла раньше и зимой 2022-2023 года стала сильнее, чем обычно. Считается, что причиной сбоя поставок лекарств является инфляция и рост цен на энергоносители.

О проблемах с поставками сообщили в том числе в Sandoz — крупнейшем европейском производителе препаратов-дженериков, поставляющей на российский рынок АЦЦ, Банеоцин, Иммунал, Кетонал, Линекс и Амоксиклав.

Ранее сообщалось о том, что рост цен на лекарства затронул уже 33% россиян.