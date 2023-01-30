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Стало известно о новой схеме мошенничества на Wildberries

«Известия»: мошенники используют новую схему обмана на маркетплейсе Wildberries

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Depositphotos

На маркетплейсе Wildberries появилась новая схема мошенничества. Об этом пишет газета «Известия».

По словам собеседников издания, мошенники представляются аналитиками и предлагают продавцам помощь в увеличении продаж. Для этого злоумышленники просят предоставить им доступ к личному кабинету. После того, как мошенники получают его, они выкупают ассортимент предпринимателя по максимально низкой цене.

«Мошенники могут мимикрировать под специалистов по маркетплейсам и выманивать различную информацию для несанкционированного доступа», — рассказали изданию в пресс-службе Wildberries.

Там сообщили, что в компании фиксируют рост числа обращений продавцов из-за мошенничеств с их личными кабинетами. Как заявили в Wildberries, все жертвы мошенников передавали данные от своих личных кабинетов в сторонние сервисы.

Услуги аналитиков маркетплейсов пользуются популярностью у продавцов. Они собирают информацию о том, насколько эффективно продаются различные товары, помогают выстроить стратегию продаж, находить наиболее прибыльные ниши.

Ранее «Известия» сообщили, что зафиксированы случаи кражи денежных средств с банковских карт клиентов Wildberries — мошенники получают доступ к счетам жертв и списывают деньги небольшими транзакциями.

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