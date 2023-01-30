В конгрессе США заявили, что Россия продемонстрировала, что торговать можно без доллара

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Россия, против которой Запад ввел тяжелые санкции, показывает всему миру, что для торговли и процветания не нужны ни дружба США, ни американский доллар. Об этом она написала в своем Twitter.

По словам политика, конфликт на Украине может привести к тому, что доллар утратит статус мировой валюты.

«Из-за нашей собственной самоуверенности и «борьбы за спасение демократии» на Украине, которая не входит в НАТО, Россия под бременем тяжелых санкций доказывает всему миру, что им не нужны американские доллары или дружба, чтобы торговать и процветать», — указала она.

Грин также считает, что Китаю больше всего выгодна «опосредованная война» Соединенных Штатов с РФ на Украине. Вместе с тем она заявила, что Вашингтон должен остановить украинский конфликт.

Как отметила конгрессвумен, между Россией, Китаем, Ираном и многими другими странами формируются «новые альянсы», в том числе ОПЕК. По ее мнению, КНР желает «стать ультимативной сверхдержавой в военном и экономическом отношении, и ее может быть уже слишком поздно сбить с этой траектории».

Также Грин заявила, что «поджигатели войны» по-прежнему делают ставку «на поражение России всеми средствами и любыми суммами».

«Сегодня Китай — самая быстрорастущая военная держава в мировой истории, а мы истощаем ресурсы, балансируя на грани третьей мировой войны с Россией. Америка, Россия и Украина — все обречены, если мы все резко не обратимся внутрь себя и не проведем работу над ошибками. Если нет, то мы все проиграем, а Китай победит», — указала она.

Конгрессвумен добавила, что она голосует против «каждого цента» помощи Киеву и требует «общественного аудита» $113 млрд уже выделенных на эти цели.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова заявила, что США не в силах «отменить» начавшуюся дедолларизацию.