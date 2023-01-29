ЦБ России и Ирана заключили соглашение о сотрудничестве для облегчения операций и расчетов

Центробанки России и Ирана заключили соглашение о сотрудничестве, цель которого – облегчить финансовые и банковские операции между странами. Договор подписали представители финансовых регуляторов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение председателя ЦБ Ирана Мохаммада Реза.

Как уточнил глава Ирана, между иранскими и российскими банками «налажена прямая связь».

От российской стороны на церемонии подписания соглашения присутствовал заместитель начальника Главного Управления Банка России по Центральному федеральному округу Владислав Гридчин. По его словам, на соглашение центробанков России и Ирана не могут повлиять никакие санкции, а облегчение взаимных операций между странами будут способствовать развитию бизнеса как в Иране, так и в России.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об успехах России в торговле с Ираном. По его словам, товарооборот между странами в прошлом году вырос почти на 15% и достиг $4,6 млрд. Кроме того, Россия стала крупнейшим иностранным инвестором в иранскую экономику за последние 15 лет.

Ранее Володин заявил, что Россия и Иран «успешно противостоят» экспансии США и стран блока НАТО.

В первой половине декабря посол Ирана в Москве Казем Джалали допустил, что рубль может стать основной валютой в двусторонних торговых отношениях России и Ирана.